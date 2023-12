Généralement quand le spectateur ce pose des questions dans le visionnage, soit le film ne vole pas haut soit c'est tout simplement mauvais, dans mon cas c'est plus que mauvais c'est un space opéra nanar.Outre ces effets spéciaux qui pique vraiment les yeux et qui sont assez faux avec quelques floutages, Rebel Moon ne parvient pas à raconter quelques chose d'original et n'a pas le temps de poser correctement son ambiance et ces personnages.Pendant 2h et 15 min c'est tout simplement une quêtes secondaire de rpg pour combat final, les personnages ne racontent rien, sont creux et ne sont même pas un minumum développé, ça s'enchaîne sur du recrutement à la pelle.Le peu de scène d'actions sont gâché par les ralenti de Snyder ( sa marque de fabrique mais là c'est trop) et l'histoire est un mauvais décalque de plusieurs films dont Star wars. Le méchant principal surjoue à mort et pas si intéressant, pareil pour la cohérence de son univers qui est assez bancal.J'ai entendu dire que cette version du film était coupé et qu'une version longue allait pointer le bout de son nez, m'enfin bon..."L'enfant du feu" dont je n'ai toujours pas compris le titre est un film plus oubliable et seul le personnage principal sauve un peu les meubles.