Hop une petite question, je refais tous les Borderlands avec la compil Pandora's Box sur XSX, j'ai fait le 1er, les codes Shift pour avoir des clés or ont marché sans problème, maintenant j'en suis au 2, je suis arrivé à Sancturary, j'ai libéré Lilith, j'ai libéré Roland mais mes codes ne marchent toujours pas. J'ai rentré plein de codes à partir de la page web (https://shift.gearboxsoftware.com/), dans le menu du jeu à Bonus et Shift, ça me met bien que j'ai rentré des codes, mais au gros coffre à Sanctuary ça me fout toujours 0 clé or.En plus il y a des codes Shift qui ont marché pourtant, des skins à la con, et des 3 armes bonus, mais je n'ai pas les clés or. Ce qui est bizarre c'est qu'a certaines clés rentrées ça me marque sur le site Shift de vérifier dans le menu social du jeu (???), les messages à accepter pour avoir les clés ? Mais c'est ou ça ? Le menu social ?Et il me semble en plus qu'à l'époque ou j'avais fait le jeu dans la compil The Handsome Collection sur PS4, on recevait des messages, vraiment dans un truc de messagerie, mais c'est passé ou ce truc ?