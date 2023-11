Aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un film (français en plus) que j'ai vu hier après en avoir beaucoup beaucoup beaucoup entendu parler. Je voyais souvent "l'un des films les plus dérangeant" ou encore "vraiment traumatisant" d'habitude je ne prête pas forcément attention à ce genre de déclaration "marketing" bidon mais pour avoir aussi lu les avis spectateurs plutôt positif je me suis dit qu'il fallait que je me lance.- Martyrs raconte l'histoire d'une secte maléfique qui capture des femmes pour les torturer à l'extrême, dirigée par une certaine "Mademoiselle" afin d'essayer de découvrir ce qu'il ya après la mort, persuadé que l'extrême souffrance peut apporter la réponse recherchée.Le calvaire que va endurer la jeune Anna est à la limite de l'insoutenable car je préfère vous prévenir, le film est quand même interdit au moins de 16 ans avec avertissement. Je peux pas dire que j'ai "bien aimé" ce film mais il m'a marqué quand même, tellement il va au bout des choses, le réalisateur avait une idée, il l'a tenu jusqu'au bout.- C'était plutôt mal barré au début pour moi, je comprenais pas grand chose et je ne voyais devant moi qu'un festival de violence sans intérêt après la tuerie d'une famille au début du film et d'un espèce de démon qui pourchasse la fille.Les scènes choquantes, il yen a beaucoup dans ce film, déjà au début avec la tuerie mais aussi quand Anna découvre un mystérieux sous-sol abandonné et y découvre une femme prisonnière qui ya vécue l'enfer. La scène de la baignoire ou elle essaie de lui enlever son "casque" est particulièrement atroce d'ailleurs.Jusqu'à finir à m'achever avecBien que la fin soit un peu décevante, ce film m'aura bien choqué comme il faut (et croyez moi il m'en faut beaucoup quand même) tant il est malsain, à la limite de l'indigeste des fois. Et pourtant je peux pas dire que j'ai bien aimé fondamentalement mais il a ce "quelque chose" qui m'aura quand même marqué profondément, à l'heure où j'écris, j'ai encore des scènes qui me reviennent en tête....Si vous voulez tenter l'expérience, faites le mais n'espérez pas en ressortir "indemne" j'exagère à peine le film est véritablement choquant. Âmes sensibles s'abstenir...