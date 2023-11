Salut les gamers,



On parle beaucoup de la fatigue des blockbusters cinéma, surtout du côté Marvel, mais est-ce que vous avez ressenti la même lassitude du côté des jeux vidéo ? Perso, je suis dans le game... depuis la Nes (Je devais avoir 5/6 ans) et depuis j'ai touché à toutes les générations, à tous les camps, à tous les genres. J'ai connu la hype des simples images dans les magazines papier jusqu'aux conférences de folie des E3 & co.

J'ai survécu aux ventres mous entre les sorties et les traversées du désert après des lineups catastrophique de lancement, l'arrivée des "innovations" liberticides et pécuniaire dans ce média.

Je ne pense pas avoir fait le tour et pourtant là, ça fait environ deux ans que je traîne cette sensation de "meh", même en suivant toujours l'actu de près.



Trouver un jeu qui m'emballe, c'est devenu un défi, malgré l'abondance.

Au début, je pensais que c'était le fait de vieillir, mes centres d'intérêt s'élargissent, mais même pas. Le manque de temps ? Toujours pas... Il y a juste une lassitude, comme dans un vieux couple.

À part quelques licences qui arrivent encore à me titiller, je reste indifférent à tout ce que je vois.

Vous connaissez cette vibe, non ? Comment vous gérez ça ? Perso, j'ai testé des trucs plus chill, des jeux différents, mais force est de constater que j'ai réduit drastiquement ma conso, passant de 10 titres minimum par an à 2/3 maxi, avec des pauses qui durent parfois 6 mois.



Parlons de cette lassitude, de cette fatigue du média. Peut-être que vous avez déjà vécu ça ou que vous le vivez actuellement.

Curieux de connaitre vos avis, vos expériences sur cette fatigue vidéoludique !

Pensez-vous que l'âge d'or du JV est passé ?

Et vous, quelles licences vous tiennent encore en haleine malgré cette lassitude persistante ?



(ou alors, je ne suis qu'un vieil aigri -_-)