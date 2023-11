1.Avengers : Endgame – $157.5 millions

2.Spider-Man : No Way Home – $122 millions

3.Avengers : Infinity War – $106.3 millions

4.Harry Potter et les Reliques de la Mort : 2ème partie – $91.1 millions

5.Doctor Strange in the Multiverse of Madness – $90.7 millions

6.Avengers : L’Ère d’Ultron – $84.4 millions

7.Black Panther : Wakanda Forever – $84.3 millions

8.Batman v Superman : L’aube de la justice – $81.6 millions

9.Avengers – $80.8 millions

10.Black Panther – $75.9 millions

The Dark Knight Rises – $75.6 millions

Captain America : Civil War – $75.5 millions

Thor : Love and Thunder – $69.6 millions

Iron Man 3 – $68.9 millions

The Dark Knight – $67.2 millions

Suicide Squad – $64.9 millions

Captain Marvel – $61.7 millions

Spider-Man 3 – $59.8 millions

The Batman – $56.6 millions

Les Gardiens de la Galaxie Vol. 2 – $56.1 millions

Deadpool 2 – $53 millions

Iron Man 2 – $51.2 millions

Spider-Man : Homecoming – $50.8 millions

Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 – $48.1 millions

Deadpool – $47.3 millions

Thor : Ragnarok – $46.5 millions

Ant-Man et la Guêpe : Quantumania – $46.4 millions

X-Men : L’affrontement final – $45.1 millions

Man of Steel – $44 millions

Spider-Man 2 – $40.4 millions

Black Widow – $39.5 millions

Spider-Man – $39.4 millions

Joker – $39.4 millions

Spider-Man : Far From Home – $39.3 millions

Justice League – $38.5 millions

Wonder Woman – $38.2 millions

Les Gardiens de la Galaxie – $37.8 millions

Venom : Let There Be Carnage – $37.4 millions

Captain America – Le Soldat de l’Hiver : $36.9 millions

X-Men : Days of Future Past – $35.5 millions

Iron Man – $35.2 millions

The Amazing Spider-Man – Le destin d’un héros – $35.2 millions

The Amazing Spider-Man – $35 millions

X-Men Origins : Wolverine – $34.4 millions

Ant-Man et la Guêpe – $33.7 millions

Logan – $33 millions

Doctor Strange – $32.6 millions

Venom – $32.5 millions

Thor : Le Monde des Ténèbres – $31.9 millions

X-Men 2 – $31.2 millions

Les Eternels – $30.8 millions

Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux – $29.5 millions

Aquaman – $27.7 millions

Black Adam – $26.7 millions

X-Men : Apocalypse – $26.3 millions

Captain America : First Avenger – $25.7 millions

Thor – $25.5 millions

The Flash – $24.1 millions

Ant-Man – $22.6 millions

The Marvels – $21.5 MILLIONS

L’Incroyable Hulk – $21.5 millions

X-Men : Le Commencement – $21.4 millionsX-Men – $20.8 millions

Wolverine : Le Combat de l’Immortel – $20.7 millions

Shazam – $20.5 millions

Morbius – $17.3 millions

Batman Begins – $15.1 millions

X-Men : Dark Phoenix – $14 millions

Birds of Prey – $13 millions

Spider-Man : Into the Spider-Verse – $12.7 millions

The Suicide Squad – $12.1 millions

Shazam : La Rage des Dieux – $11.7 millions

Blue Beetle – $10 millions

Wonder Woman 1984 – $7.5 millions





Classement basé sur le premier jour d'exploitation, apparemment disney aurait un peu bidonné les chiffres pour The Marvels, c'est dire la catastrophe.



Plusieurs raisons à cela:

overdose de films de super héros

qualité générale en chute libre, on est passé des super héros aux super zéros

En réalité Captain Marvel n'interesse pas grand monde et le premier film coincé entre Infinity et Endgame a bénéficié à mort de la vague.

Les séries Disney + qui vont de médiocre à mouais ont aussi contribué à érodé l'envie de voir le MCU

Un MCU qui avance à vu, ils ne savent plus où ils vont après avoir flingué (mort ou ridiculisé) les super héros "historique" remplacé par des super héros noname et ouvert des centaines portes qui seront difficilement refermables, y a t-il encore quelqu'un pour expliquer ce qui se passe dans ce MCU...rumeur de recaster Kang ou de le mettre au placard remplacé par Dr Doom ( Fatalis)