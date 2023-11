Nintendo

- Ventes nettes en hausse de 21,2 % et bénéfice net en hausse de 17,7 % sur un an (Q1+Q2)- Prévisions de ventes nettes en hausse de 9 % et de bénéfice net en hausse de 23,5 % d'une année sur l'autre pour l'ensemble de l'exercice- Prévisions software augmentées à 185 millions- Nintendo veut apporter plus de visibilité à tous ses personnages- Nintendo satisfait de la croissance de la série Mario (ventes x 1,3 yoy)- Super Mario Bros Wonder vendu à 4,3 millions après 2 semaines- Pikmin 4 vendu à 2,5 millions (sell-through)- La Switch s'est vendu à plus de 130 millions (sell-through)- Les ventes software (sell-through) fist party sont les deuxièmes plus élevées jusqu'à présent au cours de cet exercice.- Zelda TotK s'est vendu à 17,6 millions (sell-through), contre 15,7 millions (sell-through) au trimestre précédent (1,9 million vendus au deuxième trimestre contre seulement 0,99 million expédié).-Twilight Princess s'est vendu à 7,50 millions sur Wii (le rapport précédent était de 7,26 millions il y a plus de dix ans)- Nintendo est satisfait de la croissance de la série Zelda- Nintendo est satisfait des performances incroyables de ses licences fist party- Kirby and the forgotten land est désormais à 6,96 millions.- Nintendo Switch Online atteint plus de 38 millions d'abonnés- Les utilisateurs actifs annuels atteignent 117 millions- The Super Mario Bros Movie a atteint 1361.25 millions de $ de revenue au box office (soit 169.84 millions de spectateurs)