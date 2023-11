Jeux Vidéos

Voilà les choses que j'aurais voulu avoir en plus des trucs en plus comme:

Personnalisation de skins d'armes

Personnalisation de skins de véhicules

Plus d'option de romance (Et que certains NPC clefs soient plus que de simple NPC et ceci même quand on finis leur ligne de quête.)

Avoir une option de fin entre V et Johnny Silverhand (ici une fusion des deux personnalité)

Plus de choix de moto (voir avoir des quads ou des trykes)

Un quatrième voir cinquième choix de départ (militaire par exemple ou carrément le citoyen lambda qui n'a jamais tué de ça vie comme David Martinez en gros)

Etant mon premier jeu deje dois avouer quem'a été d'une grand claque vidéoludique auquel j'ai pu jouer.C'est bien simple encore à ce jour je pense, mange, dors et rêve Cyberpunk 2077 clairement ce jeu m'a marqué.Son ambiance et surtout ses histoires car il n'y en a pas qu'une seule on peut clairement comme à l'instar des livres dont vous êtes le héros, façonner son histoire au grès des variétés d'options possible.Variété qui plus d'une fois m'on posé pas mal de questions en me disant, fais-je le bon choix ? Est-ce moral ou pas ? Et même les missions en elles mêmes ont plusieurs choix possibles.Bref une variété qui m'a fait tourner la tête.J'ai pu donc jouer à Cyberpunk 2077 surchoix qui me semblais évident et la console tiens bien le pavé et dispose d'un bon rendu pour un tel jeu.Ceci dit et malgré toutes les qualités que je peux trouver au jeu, bande son, ambiance, histoire et gameplay, y a des trucs que je trouve dommage qui j'espère seront présent dans le second titre.Voilà pour mon petit avis sans prétention après et en ayant vu cette vidéo (voir ci-dessous) je me doute que l'histoire de développement du jeu à était loin d'être rose dingue quand même.Et vous votre sentiment sur ce jeu ? Êtes vous teamou team