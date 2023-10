Je Spoil pas le boss de fin (bon même si...) mais bordel la difficulté de malade.Vous n'avez pas eu de problèmes contre lui vous ? On recommence tout en plus...j'ai mis 2H !Bon c'était méga épique n'empêche et je vous dis même pas la satisfaction quand on le bat, j'avais même peur d'un round 3 a mort, mais si c'est comme les anciens Sonic, ça pue le véritable boss de fin qui se cache dans le jeu...J'ai beaucoup aimé ce Sonic en tout cas, ce n'est pas au niveau de la trilogie de base (les meilleurs platformers 2D de tous les temps pour moi) ou le Sonic Mania mais c'était vraiment sympa avec une bonne dose de nostalgie, hélas c'est très court, un act pour un monde entier parfois c'est abusé, ils ont clairement un poil dans la main SEGA parfois.Je vais me mettre aux autres run maintenant mais je ne sais pas si j'aurais le courage de refaire ce Boss de fin des enfers.Son main theme n’empêche,l'OST n'est pas si dégueulasse que ça finalement, il y a des OST pas mal dans les derniers niveaux.PS: En parlant des derniers niveaux, il était dégueulasse le boss du monde pixel qui ressemble beaucoup à une ancienne connaissance...Comme d'habitude, j'adore quand il y a du challenge comme ça, c'était super, une bonne surprise ce Sonic, l'user score est pas mal sur Meta ( 8,9 actuellement ) ça va finir a la Sonic Frontiers cette histoire...