Films & Séries

Hop ! Une petit news Warner, Max va enfin arriver en France l'été prochain, j'espère qu'ils gèreront mieux leur catalogue "cartoon" (Looney Tunes / Merrie Melodies, Hanna-Barbera, Cartoon Network, Adult Swim, les animés basés sur DC Comics) que sur le médiocre Pass Warner d'Amazon Prime : Pas de VO, manque certaines saisons sur les séries disponibles, catalogue pauvre, mauvaise qualité pour pas mal de série, version des séries censurés (regardez sur Adventure Time par exemple) et ces putain de logos de merde des chaines imposés sur certains films et séries en streaming, et pas que sur les dessins animées