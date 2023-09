22 ans jour pour jour sortait aux US l'un des 3 meilleurs jeux que j'ai fait (LE plus grand ?) Certainement la plus grande claque psychologique que un jeu vidéo ma mise sans aucun doute.22 piges que je me vois encore devant mon écran cathodique et ma PS2 ,la lettre défilant avec cette voix douce,sous le choc de ce que je viens de vivre..Si vous vous demandez pourquoi on ne voit pas le remake c'est qu'ils veulent sortir le jeu en même temps que le filmPerso je ne veux plus rien voir mais j'aimerais juste une interview et une date claire pour rassurer un peu tout le monde.Ca reste un projet très très casse gueule ou n'importe quel petit détails fera hurler la fanbase.Personnellement je suis très impatient si ils font les choses bien ça sera magnifique mais je reste extrêmement dubitatif sur le choix du studio.A eux de nous prouver que ce sont vraiment des fans du jeu comme ils le disent.....