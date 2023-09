Message de Buronson :



"Une œuvre d’il y a 40 ans est relancée sous forme d’œuvre d’anime.

En fait, il y a 40 ans, je gardais une petite distance entre le manga et l’anime, pensant qu’ils étaient différents. Quarante années ont passé et la technologie actuelle de l’animation et de la vidéo a considérablement évolué. Comment la technologie et les visuels amélioreront-ils Fist of the North Star ? De plus, cette fois, l'idée de base est de représenter l'œuvre originale avec le plus grand soin. Je suis vraiment impatient d'y être.

Fist of the North Star, qui est apprécié de tous depuis 40 ans, sortira en tant que nouvelle œuvre d'animation.

Je veux en profiter avec tout le monde."

Message de Tetsuo Hara :



"Merci pour la nouvelle animation.

J'avais la vingtaine lorsque la série a été publiée pour la première fois, et je n'aurais jamais imaginé que le jour viendrait où Fist of the North Star fêterait son 40e anniversaire et que je serais récompensé par un tout nouvel anime.

Je suis heureux d'entendre que les doubleurs lisent l'œuvre originale comme s'ils écoutaient les voix des personnages et imaginaient leurs performances respectives.

J'ai vraiment hâte de voir comment le tableau que j'ai dessiné de tout mon cœur il y a 40 ans sera réincarné par l'équipe de production pleine d'amour pour l'œuvre originale !!"

A l'occasion du 40 ème anniversaire du manga , l'anime culte aura droit à son remake.Aucune nouvelles info concernant le staff ou une date de sortie hormis un simple visuel d'annonce et ces messages des deux auteurs d'origine.