Incarnez le mercenaire cybernétique V et lancez vous dans une mission d'espionnage et d'intrigue pour sauver la présidente des NUSA. Dans le dangereux quartier de Dogtown, vous devrez forger des alliances au sein d'un réseau de loyautés brisées et de sinistres machinations politiques.



L'extension Phantom Liberty sortira le 26 septembre sur Xbox Series X|S, PlayStation 5 et PC