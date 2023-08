Jeux Vidéos

Je viens de regarder une vidéo d'analyse de Horizon Forbidden West de 4h et + ( vous allez me dire le dingueSi vous voulez la voir elle ce trouve [/couleur=FF0000] ici [/couleur] Et je dois dire que je suis assez d'accord avec la vidéo sur la fin de HFW on voit que la fin a été rushé. Mais là n'est pas mon principal sujet, le truc dont j'ai été d'accord avec son analyse outre la fin et une plus globale sur les jeux vidéos à monde ouvert.Un problème que je constate c'est le suivant quand on arrive à la fin d'un jeu à monde ouvert on se retrouve fasse à deux choix.Soit on finis d'explorer et faire les petits quêtes "fedex"soit on finis le jeu. Je trouve que d'un point de vue narratif ce moment du jeu est toujours mal géré.Un point qu'il a soulevé dans la vidéo c'est en faisant une comparaison avec Mass Effect le 2, je crois ?C'est que vers la fin du jeu sur Mass Effect, si tu tarde à cette mission. Ton équipage finis en bouillis.Donc bien que tu es la liberté de faire les autres missions secondaires c'est au détriment de la vie de ton équipage d'après ce que j'ai compris.Faudrait implanter plus de truc comme vers la fin d'un jeu à monde ouvert, que plus tu tarde à faire ta mission final plus il y a de conséquence.Et je trouve que l'idée d'ajouter une idée de temps = conséquence peut être une bonne idée pour revigorer le genre "open world"Elle peut avoir plusieurs conséquence, par exemple la géographie avec l'idée de saison mais également avec l'idée de mort, si on te donne une mission même Fedex il faut et quand bien même la mission n'a pas de paramètre de temps (compte à rebours) que le temps soit une conséquence, plus tu tarde plus il peut il y avoir des morts ou des dégâts ou x trucs lié à ta mission.Je pense que le temps n'est pas assez mise en avant dans les open world, ça pourrait revigorer le genre en exploitant plus cette ressource comme élément narratif et de gameplay.