Nintendo

CA : 461.34 milliards de yen (+50.0 %) => 3.21 milliards de $Profits opérationnels : 185.4 milliards de yen (+82.4 %) => Ratio 40.2 % (+7.1 pt) => 1.29 milliards de $Profits ordinaires : 253.7 milliards de yen (+52.2 %)Profits nets : 181.0 milliards de yen (+52.1 %) => Ratio 39.2 % (+0.5 pt)Pour l'année fiscale : Nintendo maintien sur une prévision de 15m en Hardware (140.62m) et 180m en Software (1216.14m)Dont Q1 : +3.91m (+13.99%) / LTD 129.53mQ1 : Standard 0.64m, Lite 0.43m, Oled 2.83mLTD : Standard 90.23m, Lite 21.45m, Oled 17.85mQ1 : Japan 1.20m, America 1.18m, Europe 0.94m, Autres 0.58mLTD : Japan 30.79m, America 50.18m, Europe 33.53m, Autres 15.02mQ1: +52.21m / LTD 1088.35mRatio Q1 : 13.35Q1: Japan 9.02m, America 22.71m, Europe 13.32m, Autres 7.16mLTD : Japon 209.18m, Ameriques 478.97m, Europe 314.23m, Autres 85.97mRatio LTD : 8.40 (+0.15 pt)Ventes Q1 : Physiques : 52,7 % / Digitales 47.3 %** dont eShop (jeux existant en physique) : 30,5 % / eShop (uniquement en téléchargement) : 16,8 %01 Mario Kart 8 Deluxe : 55.46 millions (+1.67m)02 Animal Crossing New Horizons : 42.79 millions (+0.58m)03 Super Smash Bros Ultimate : 31.77 millions (+0.68m)04 The Legend of Zelda Breath of the Wild : 30.65 millions (+0.84m)05 Super Mario Odyssey : 26.44 millions (+0.68m)06 Pokémon Sword and Shield : 25.92 millions (+0.10m)07 Pokémon Scarlet and Violet : 22.66 millions (+0.56m)08 Super Mario Party : 19.39 millions (+0.25m)09 The Legend of Zelda Tears of the Kingdom : 18.51 millions (nouveau)10 New Super Mario Bros U Deluxe : 16.17 millions (+0.76m)Nombres de visiteurs : 168.10 millionsTotal box-office : 1.349 milliards de $update dans la soirée