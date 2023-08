]

Zippo, l'insider de Nintendo, a livré quelques informations au sujet du nouveau jeu Super mario a venir , celui-ci déclare que le jeu serais "difficile" et "décime les testeurs"Zippo affirme par ailleurs que Nintendo aurait appelé le jeu en interne "le prochain Super Mario Bros. 3".De plus Le résumé de la page du jeu de l'ESRB indique, Cependant, les combats de boss "seront plus complexes" avec "des ennemis géants qui crachent du feu et détruisent des éléments du décor."Date de Sortie 20/10/2023