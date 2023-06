Personnellement assez satisfait alors que la Switch est supposément dans sa dernière année.Beaucoup de jeux variés, d'extensions, d'assez grosses annonces comme le Mario 2D qui s'annonce vraiment bien et rafraichissant, le Mario RPG, des jeux éditeurs tiers avec l'arrivée de grosses licences comme la saga Arkham. Pour un Direct a peine 1 mois après Zelda TOTK, je trouve que Nintendo a montré pas mal de choses !

posted the 06/21/2023 at 02:44 PM by lightside