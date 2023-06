C'est Dusk Golem, l'insider qu'on ne présente même plus, qui leak sur Twitter que le DLC de Resident Evil 4 Remake, Separate Ways sera un très très gros DLC volumineux et non un simple mode de quelques heures.La campagne d'Ada semble donc bien plus ambitieuse que prévu, surtout après les retombées négatives sur le DLC de Resident Evil Village.On peut donc penser à de gros ajouts comme des scènes cinématiques, des lieux inédits accessibles uniquement grâce au grappin ou/et surtout à de nouveaux affrontements avec des ennemies ou des Boss ( U-3 ? ).Dusk Golem confirme que le DLC sera présenté cette année mais ne sera disponible que bien plus tard, dans le doute , un début 2024 est envisageable selon lui.On attend toujours un signe de vie de Capcom a ce sujet.