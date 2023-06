C'est aujourd'hui que SE a tenu une petite soirée live spéciale en amont de la sortie d'FFXVI. Réunissant tous les leads du projet, le but était principalement de communiquer à l'attention du public japonais, et de répondre aux différentes critiques et/ou éloges que la démo récemment sortie a pu susciter chez les fans.L'événement était clairement destiné à l'archipel, et SE n'a pas jugé bon de mettre en place de quoi traduire tout cela en direct. Donc, pour ceux que ça intéresse, je vais partager quelques un des points soulevés lors de la soirée. Vous pouvez également trouver une traduction live (en anglais) de l'entièreté de l'évènement ici : https://discord.gg/ydUuFZcBy8 (discord du r/FFXVI).- Il n'est pas prévu d'ajouter un jour la syncro labiale basée sur le japonais. Yoshi P himself conseil, même au public nippon, de jouer en VA. En partie par ce que c'est celle ci qui a été priorisé pour la motion capture et les performances d'acteur.- Ils prennent les retours sur les performance très au sérieux (le problème venant surtout des chutes intempestives de framerate en mode performance, ~40 à 60, avec de plus grosses baisses encore durant les combats d'Eikons). Un patch day one de ~300mb est confirmé.- L'équipe est très confiante quant au fait que les fans qui ont apprécié la démo pour sa narration vont tomber amoureux du reste de l'histoire et des personnages.- Les critiques à l'encontre du motion blur trop présent ont également étaient entendues. Ils vont donc essayer d'implémenter un moyen de le désactiver.- Ils sont au fait des retours à propos du mapping des touches. L'équipe va donc nous fournir plus de layouts, en plus de nous laisser la possibilité de personnaliser nous même le mapping.- Le jeu est optimisé pour le HDR. Si vous ne disposez pas d'un écran adapté il est donc recommandé d'augmenter la luminosité. La deuxième partie de la démo est un bon endroit pour régler cela, étant donné qu'il s'agit d'une des zones les plus sombres du jeu.- Un mode similaire au bloody palace de DMC5 sera présent.- Le NG+ offrira un tout nouveau challenge. Ennemies différents, lvl cap augmenté à 100, nouveaux boss, nouveaux patterns, etc. Le tout en gardant évidemment votre niveau et aptitudes de votre NG.- On pourra sauter le prologue lors d'un NG+, et ce dernier sera accompagné d'un système de scoring à la DMC. Ils n'ont pas souhaité implémenter cette feature en NG pour ne pas "punir" les gens de jouer comme ils le souhaitent durant la découverte de l'histoire.- Il n'est pour l'instant pas prévu de sortir l'Ultimania d'FFXVI à l'international.- L'OST est composé de 215 morceaux.Alors, quel est votre ressentit après tout ça, est ce que ça a pu rassurer certains de ceux que la démo avait dérangé ? Perso, je ne pense pas pouvoir être plus hypé que je ne le suis déjà sans faire un avc, alors bon