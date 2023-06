News



Vidéo d'annonce de la mise à jour

============= L'interface =============





============= Les fonctionnalités =============

Salut à tous !Valve vient de lancer. Cette mise à jour est aujourd’hui disponible pour tous les utilisateurs et ajoute pas mal de nouvelles fonctionnalités.C’est ainsiqui a été revue afin d’y implémenter de nouvelles fonctionnalités plus facilement.L’interface de Steam a reçu un bon ravalement de façade.. L’interface devient ainsi pluset est plus homogène qu’auparavant.Avec cette mise à jour,. C’est le cas par exemple des. Il est également possible de les paramétrer afin d’obtenir uniquement les notifications voulues par l’utilisateur.. De nouvelles options sont apparues. Il est maintenant possible d’accéder à la fiche du jeu tout en jouant. Le navigateur embarqué a également été amélioré et uneLes notes sont sauvegardées sur le cloud ce qui vous permet d’accéder à vos notes peu importe le périphérique utilisé. En plus de cela, les développeurs ont ajouté la possibilitéEnfin,permettant de rendre la plateforme plus rapide et réactive pour ces utilisateurs.