Ils ont réussi à nous transposer leur délire redneck dans l'espace et ce n'est pas étonnant quand on voit les têtes de beauf des développeurs. La simple idée de voir une neuneu avec des Santiags et un chapeau de cowboy (vu à plusieurs reprises dans la vidéo) me fait fuir.

J'attendais beaucoup de ce jeu et voilà la douche froide. Leur vision du futur et de la conquête de l'espace ne me correspond pas.