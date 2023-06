Jeux Vidéo

Il y a 13 ans la Switch sortait, mais c'était juste de ma têteLa 3DS fut annoncée le 23 mars 2010 via un communiqué avec juste comme info que la console serait compatible avec les jeux DS, qu'elle serait en 3D sans lunette, et qu'ils nous donnaient rendez-vous le 15 juin à l'E3.(la bonne époque…)Quelques jours avant la révélation de la bécane, les rumeurs battaient leur plein… Alors il ne me semble pas qu'on avait les 1ere infos de la Wii "2" avec une "mablette" portable, mais de toute façon c'est sûr que je n'étais pas le seul à parler à l'époque d'une console hybride (en plus des constructeurs comme Sega et sa Nomad y avait pensé bien avant)Alors ok, j'avais tout faux, la 3DS n'a pas été une console portable et salon, Nintendo n'a pas unifié sa ludothèque, mais l'idée y étaitSource et quelques autres commentairesMa page Facebook :