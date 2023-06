Depuis 3 jours y a du teasing sur Rebirth sur le twitter FF7 officiel.Certains se sont rendu compte que si y a 7 questions (il n'en reste que 4), ça mènerait à la date pile poil du prochain Summer Game Fest ou Square Enix est annoncé comme présent. Comme une sorte de compte à rebours.Du coup un trailer possible ?Voici celui d'aujourd'hui :

posted the 06/04/2023 at 01:26 PM by jenicris