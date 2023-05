Alors que l'anime Hell 's Paradise est toujours en cours et arrive bientôt à la fin de ces 13 épisodes , un nouveau trailer de la prochaine saison de Jujustu Kaisen a été devoilé durant le Mappa stage 2023.Cette saison 2 couvrira les arcs "trésor caché et mort prématuré " ainsi que l'arc "incident de Shibuya " pour la partie 2. Pour rappel elle débutera le 6 juillet prochain.

posted the 05/21/2023 at 05:05 PM by yanssou