oué on parle encore de zeldoc'est son mois après tout.en vrai je kiff pas mal l'ost pour le moment, malgré certaines réutilisations ou remix.Mais bon je me dois d'être très honnête, je n'ai jamais trouvé les ost des zelda incroyable ... et alors les thèmes de combats (ennemie lambda pas les boss) c'est ce que j'aimais le moins dans la série ( trop orienté "ambiant" et pas assez de musicalité )je trouve que y'a eu un petit effort depuis botw.(en plus d'adapter la zick selon la situation)mais je n'ai pas aimé non plus les thèmes des combats de botw.TOTK remanie un peu ce thème en le rendant plus épique avec cette deuxième partie et ENFIN j'apprécie un thème de combat zelda. (à écouter vers 2min20 pour l'epicness des combats de hordes)Ce thème est plutôt cool aussi dans le genre. De toute façon je trouve les thèmes de combat du jeu plutôt réussis, je ne posterai pas les boss pour éviter de vous spoiler mais il y'à de très belles pistes.voila,voila vos retour sur l'exp musicale du jeu ?