Playstachouffle

Bon je sais oui qu'il y a pleins d'autres marques bien plus performants côté sonore pour un casque. Mais ayant fait toute la gen passée avec mon casque PS Gold, j'ai envie de continuer avec ce que Sony propose. Mon casque fonctionne encore et je ne comptais pas le changer mais depuis un moment je n'entends que d'une oreille (probablement à cause du câble que j'utilise beaucoup et qui doit commencer à lâcher depuis le temps). Et j'ai perdue la clé usb bluetooth que j'avais pourtant soigneusement rangé! Bref faudrait que je songe à penser à autre chose. Du coup vos avis sur celui là pour ceux qui l'ont déjà que sur soit sur PS5 ou tout autre appareil.