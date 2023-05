Phil Spencer reconnaît que Xbox a parfois eu tendance par le passé à sortir des jeux trop tôt, et ne souhaite pas refaire cette erreur avec ces deux jeux :« Avec le recul, quand vous regardez un jeu comme Starfield, cela a pris tellement de temps et tant d’investissements de la part de l’équipe dans cette nouvelle licence. La décision de donner à cette équipe le temps de développer le jeu qu’elle estime devoir bâtir est la bonne chose à faire. Pour n’importe quel jeu, mais spécialement pour nos jeux Starfield et Redfall – qui sont nos premiers grands jeux Xbox avec l’arrivée de ZeniMax dans l’équipe – je voulais juste m’assurer que ces équipes sentaient qu’elles avaient tout le soutien qu’elles pouvaient obtenir de la part de Xbox, et peut-être ressentir certains des avantages de faire partie d’une organisation plus grande qui a d’autres sources de revenus et d’autres choses en cours. »DONC C'EST BEL ET BIEN MS QUI A PERMIS UN REPORTon reporte mais par derriere on laisse trankil les studio visiblement"best,most polished"