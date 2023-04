Voilà un mois maintenant que Resident Evil 4 Remake est sortie, jour pour jour, et je pense que c'est le bon moment de vous partager mon avis sur le jeu.Je vais être très direct, le jeu est dans l'excellence la plus totale malgré quelques défauts.Le plaisir de jeu est immense, on veut toujours voir la prochaine scène, le RE Engine fait des merveilles sur PS5 (sur PC encore plus), c'est très beau et très fluide (je vous recommande le mode performance sans le Ray tracing), le rythme est complètement fou avec un enchainement de scène mémorable sans fin et bien sûr le gameplay est juste divin avec ce nouveau système de contre au couteau qui transforme complètement Resident Evil 4.C'est simple, le couteau est la star du jeu, car cette arme est carrément la plus grande nouveauté du titre. Quasiment toutes les attaques du jeu peuvent être contrées grâce a ce dernier, enfin, avec le bon timing cela dit.Lors de notre partie découverte, on va subir Resident Evil 4 Remake, mais c'est lors des prochaines parties qu'on va maitriser les différentes situations et ce fameux timing au couteau, il y a une vraie sensation de progression et la replay-value est donc excellente.Les munitions sont plus rares que dans la version originale et le jeu vous demandera donc de bien faire attention à votre gestion des ressources ou au gaspillage.En effet, il y a grand nombre de situations évitable grâce à ce tout nouveau système d'infiltration ou grâce tout simplement à une fuite bien orchestrée.Malheureusement, Ashley va vous mettre des bâtons dans les roues plus d'une fois et il faudra faire attention à cette dernière plus que jamais, personnellement je n’ai jamais vu madame comme un défaut du jeu, cette vulnérabilité est entièrement voulue et ça rajoute du stress au joueur d’une nouvelle façon (avoir peur pour elle et non des ennemies).Mais heureusement que le marchand est encore là et nous proposera une tonne d'armes et autres magouilles à Leon pour qu'il s'en sorte dans cette très longue aventure de 20H en moyenne (avec les quêtes nullissimes du marchand comprises).Bref, Resident Evil 4 Remake a une tonne de qualité et il me faudra encore une tonne de phrases encore pour un listage complet de toutes ses qualités, mais pour ne pas faire trop long, il est temps de passer aux défauts.Et on commence malheureusement par son plus gros défaut, les nouveautés...Elles se comptent sur les doigts d'une main et le titre est beaucoup trop fidèle a notre RE4 de 2005, il y avait pourtant beaucoup de choses à faire comme un changement du scénario, un château de Salazar dans le style Resident Evilesque (portes, énigmes, explorations), l'intégration du Hookman de RE 3.5 dans un cauchemar de Leon jouable ou encore une réinterprétation des combats de Boss.Je suis un peu déçu de ces derniers, car il y avait moyen de faire bien mieux, je trouve même que certains combats sont moins réussis que dans la version originale.Mais pourquoi foutre ce Del Lago encore avec cette corde accrochée a lui ? Un combat avec des déplacements libre et avec un système de nage directement reprit de Resident Evil 6 si Leon tombe de la barque ne serait-il pas mieux ?Combattre Mendez en apparence humaine avant sa mutation également, ou encore c’est quoi ce El Gigante qui arrache deux maisons puis se balade dans l'arène sans rien faire...Il y a un marteau géant devant l'entrée du Boss pourtant, et l'arrachage des arbres? des pierres?L'unique combat de Boss où Capcom tente un truc c'est avec le combat de Boss de Salazar, toutes ces attaques ne sont plus les mêmes, il est d'une difficulté sans nom, la zone de combat n'est plus la même, et même son apparence à changé. J'ai adoré ce combat et mention spéciale a la composition derrière.Dommage que tous les BOSS n'ont pas suivi ce traitement...Il y a encore plein d'absence à gauche et à droite, mais là, contrairement à Resident Evil 3, c'est fait tellement subtilement qu'on le remarque presque même pas durant notre premier run.Il faut aussi parler de l'aspect technique du jeu, si graphiquement le titre est irréprochable, ça ne va pas du tout techniquement, il y a encore cet aspect, on regarde, mais on ne touche à rien...(des vitrines indestructibles, des meubles en titanes et autres).C'est parfois très limite car Resident Evil 4 2005 incite les joueurs à la destruction de fenêtres, de portes ou de meubles, mais le Remake de 2023 ne propose pas cela dans le même niveau et surtout dans le même endroit, on est carrément dans le ridicule par moments donc.Je trouve aussi les déplacements de Leon et sa vitesse de course digne d'un hippopotame, c'est beaucoup trop lent, ça dérange vraiment, il suffit de mettre RE3 Remake et de faire une comparaison avec Jill, mais c'est le jour et la nuit, j'ai pas compris pourquoi cette lenteur sur notre bon vieux Leon.Mais si on regarde bien, hormis faire une comparaison avec la version originale (que je préfère sans surprise) je trouve que les défauts sont bien rares. Non mais je me creuse la tête pour en trouver des consistants, des défauts qui font chier quoi, ce qui prouve que ce Resident Evil 4 Remake est vraiment à mettre dans la catégorie chef-d'œuvre facilement.Conclusion, un Capcom en grande forme encore une fois, qui livre un Remake aussi digne que celui du 2ᵉ volets de la saga en 2019. On ne s'ennuie jamais, c'est toujours bien fait, la magie opère instantanément et les souvenirs nous transpercent le cœur. Resident Evil 4 a jamais.Une réussite totale si on compare pas le titre au saint RE4 2005. Resident Evil 4 est un héritage à transmettre de génération en génération que ce soit dans sa version 2005 ou dans sa version plus moderne de 2023. Clairement un des meilleurs Remake jamais fait.PS: Plutôt que de faire un autre roman je vous laisse avec une petite vidéo Youtube qui explique très bien pourquoi RE4 OG est bien meilleur que ce Remake même si je trouve que le titre de la vidéo est un peu dans l'exagération car malgré quelques facilités, Capcom a tout mis dans ce Remake, c'est juste que malgré le RE Engine, le Capcom d'avant, c'était le Nirvana avec une team de devs de légende, et c'était un peu partout comme ça. Une époque inégalable.