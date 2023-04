Cinéma : 1 , 2 , 3 ... Action

De base, je ne suis pas très dramas coréens. Mais ma copine m'a conseillé (limite forcé) vu qu'elle est fan du genre, à regarder THE GLORY, que franchement j'ai bien aimé.



Le jeu d'acteur est excellent (à regarder en VO bien évidemment pour mieux sentir le truc). Le scénario se laisse regarder et (bien évidemment c'est mon avis personnel) je ne me suis pas senti saoulé un seul moment.Dédicace à la bande son qui est très agréable à écouter. Je retiens principalement ces deux là :En bref, je n'irai pas la comparer aux plus grandes séries, mais en tout cas c'est une très bonne série sans prétention qui fait très bien son taf.Du coup si vous connaissez de bonnes séries coréennes pas longue car flemme de me taper plusieurs saisons, à regarder, je suis partant.