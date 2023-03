Divers

Haribo, la célèbre marque de confiserie, a annoncé une collaboration avec Super Mario pour la sortie du film Super Mario Bros. Cette collaboration se matérialise sous la forme d'une édition limitée de bonbons Haribo P!K en forme de champignon et de feuille de Mario. Les bonbons sont commercialisés dans des paquets en édition limitée avec un design inspiré du célèbre jeu vidéo. Cette collaboration est destinée à plaire aux fans de Super Mario et de Haribo, et à capitaliser sur la popularité du personnage de jeu vidéo.Les bonbons en édition limitée de Haribo sont déjà disponibles dans les magasins français depuis le 21 mars 2023, en prévision de la sortie du film Super Mario Bros prévue pour le 12 avril 2023. Le packaging de ces bonbons arbore le design caractéristique de Super Mario, avec des motifs colorés et des images du plombier italien et de ses amis.Cette collaboration n'est pas la première du genre pour Haribo, qui a déjà travaillé avec d'autres marques telles que Coca Cola ou les Schtroumpfs. Cependant, la popularité de Super Mario en fait une collaboration particulièrement excitante pour la marque de confiserie.En somme, cette collaboration entre Haribo et Super Mario permet aux fans de la franchise de gober des champignons et humer des feuilles qui font rigoler (je parle bien sûr de l'apport en sucre), tout en célébrant la sortie du nouveau film Super Mario Bros.Sources :