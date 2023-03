Le très attendu classement annuel des meilleurs éditeurs metacritic vient de tomber et vlà ti pas que c'est Sony les meilleurs ?#1 : Sony, avec 15 jeux (100% de meta vert dont 2 Must-Play) et une moyenne de 85,6.#12 : Nintendo avec 16 jeux daubés (63% de meta vert, 0 Must-Play) et une moyenne de 78,6.Non classé : Microsoft, vu que c'est le désert de gobi sur cette plateforme, il faut au moins 5 jeux pour être classé.