C'est nouveau, c'est tout frais et ça s'appelleLaest disponible sur Steam il y a quelques jours et sans surprise le jeu reprend le concept du Resident Evil Like type, exploration, gestion d'inventaire, combat & énigme.Rien de surprenant malheureusement surtout après une vague incroyable d'indé de ce type mais pour les fans de Resident Evil comme moi ça reste assez sympathique dans l'ensemble.Le truc encore plus sympathique, c'est que le jeu est fait par une seule personne, un forumeur de(décidément il n'y a pas que des mauvaises herbes là-bas).Par qui? Je ne sais pas car je ne fréquente plus du tout ce site mais en tout cas on espère que son projet de sortir un jeu complet sur un simulacre de Resident Evil comme celui-ci aboutira dans la bienveillance.Pour les curieux, je vous laisse avec une redif de mon Lives, bon visionnage.