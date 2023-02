Comme d'habitude, on se lâche ici, on balance tout.Le rythme était pas mal puis malgré un Sony dans la paresse la plus totale (niveau marketing), le géant japonais fout pas mal le PS VR 2 sous les projecteurs et ça franchement qu'on aime ou pas le PS VR 2 je trouve que ça fait plaisir dans le sens que Sony est a fond sur ce casque pas comme le PS VR 1 qui doit les plus grosses ventes de son lancement à Resident Evil 7 et qui était a lui seul l'ambassadeur du casque...Pour les jeux de la conférence on est entre le moyen voir le pas terrible mais Resident Evil 4 c'est Day One avec CP mis. Il y a tout en plus, le remake est complet, pas comme RE3 (malheureusement), vivement le 24 Mars donc!