La PS5 et la Series X possèdent 5 différents mode graphique, dans l'ensemble ça se rapproche du High/Ultra de la version PC, avec une résolution moyenne de 1800p à 30 fps sans Ray TracingLe RT est appliqué sur les ombres et les reflections ( mais pas sur l'eau )La version PC applique le RT aussi sur l'occlusion ambiante, par contre, il arrive que le RT génére du bruit (du grain) sur certaines textures, aussi bien sur PC que sur console.Le mode RT des consoles réduisent la qualité des textures et la distance d'affichagela Serie S n'a pas de RT, et elle possède "que" 3 mode graphique, Fidélité, Performance ou Balancé ( ce dernier étant dispo uniquement pour les écrans 120hz)Temps de chargement plus rapide sur PS5Les ombres en mode qualité ont une meilleure resolution sur PS5 que sur Series XOn peut débloquer le framerate sur console (mais pas sur Series S)Le mode qualité améliore la qualité des textures, distance d'affichage, ombre, végétation et la lumière sur consoleToute les versions ont des soucis de stuttering dans le chateau en passant de salle en salle, il y'aura même des moments ou il faudra attendre devant la porte que la salle derrière soit chargéLa series S à moins de PNJ (ouch déjà que y'a pas l'air d'avoir beaucoup de vie)Le RT sur PC est trop gourmand pour ce qu'il propose, c'est de nouveau le cas d'un jeu qui a été travaillé de manière "traditionnelle" et le RT n'est qu'un ajout superfluDans l'attente d'un patch pour corriger le stuttering, le jeu est relativement similaire sur toute les plateformes.