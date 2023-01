Horns sur ResetEra qui avait partagé l'informations que Tango Game works sortirait son jeu lors de la conférence de Xbox à donner plus de détails sur Starfield :Selon lui Micrososft a perdu beaucoup d'argent avec Azure au cours de cet exercice fiscal (d'après une fuite de documents cela serait de l'ordre de 3 milliards)Ils demanderaient donc à toutes les divisions d'atténuer la perte. Une chose que Microsoft a annoncée pour Xbox est la sortie de Starfield avant juin 2023.Redfall qui sortira avant et lui aussi n'est pas dans le meilleur des états et il aurait besoin de plus de temps mais il est toujours en meilleur état que Starfield.Bethesda veut plus de temps avec Starfield et s'ils réussissent le jeu sortira à l'automne 2023. Si Microsoft refuse il sortira au cours de cet exercice. Selon lui si Starfield sort en juin, il faut s'attendre à ce que le jeu soit en mauvais état.HeisenbergFX4 sur Neogaf qui est connu pour avoir des sources fiables avait lui aussi posté que Starfield n'était pas dans le meilleur des états, il y a quelques temps et hier il a détaillé un plus en disant que d'après ce que l'on lui avait que le jeu avait des problèmes et qu'il avait besoin d'un an de plus en développement.Horns a aussi dit que la sortie de Diablo IV pour le 6 Juin s'annonce elle aussi compliqué car le jeu rencontrerait des problèmes dans son développement. Après selon HeisenbergFX4 pour lui Diablo IV serait en bonne voie.après bien entendu tout cela est à prendre au conditionnel car tout ceux-ci pourrait se retrouver faux.