-- GRAN --



Il obtient des "Class Levels" à chaque fois qu'il réussi à toucher avec une Attaque Lourde en fin de Combo. Les Class levels permettent d'améliorer ses capacités spéciales, ensuite le compteur retombe à 0.

Difficulté: Facile.









-- KATALINA --



Toucher l'adversaire avec ses combos Finishers permet d'augmenter sa jauge d'Ares. La jauge d'Ares permet de booster ses combos ou d'invoquer Ares afin d'utiliser ses capacités.

Difficulté: Facile









-- RACKAM --



Il peut charger ses Attaques Lourdes. Toucher ses adversaires avec des Attaques Légères lui permet de remplir sa jauge de Heat, ce qui lui permet de réduire le temps de charge de ses Attaques Lourdes. "Duration" est un mouvement spécial d'esquive, s'il réussi à esquiver des attaques avec Duration, cela charge instantanément sa jauge de Heat.

Difficulté: Moyenne.









-- IO --



Elle peut charger n'importe laquelle de ses attaques jusqu'à 4 niveaux pour libérer de puissants sorts de magie élémentaire. Faire une Attaque Légère permet à ses Attaques Lourdes de charger plus rapidement.

Difficulté: Difficile.









-- LANCELOT --



Il possède des attaques avec des "sidestep" intégrées dans son moveset.

Réussir avec un bon timing à éviter les attaques de l'ennemi grâce à ses sidesteps permet d'allonger ses combos.

Toucher l'adversaire avec plusieurs Attaques Légères de suite augmente sa force d'attaque.

Difficulté: Plutôt facile.









-- SIEGFRIED --



Il possède des Just Frames dans son combo de base, chaque coup parfaitement timé augmente considérablement la puissance de son combo jusqu'à lancer une puissante attaque à la fin de ce dernier. Ses Attaques Lourdes ont de l'Armor et sont donc difficile à interrompre par les attaques des ennemis.

Difficulté: Difficile.









-- CHARLOTTA --



Elle possède des Guard Frames dans ses Attaques Lourdes, ce qui lui permet de combiner défense et attaque.

Il y a plusieurs moments dans ses combos où vous pouvez masher des Attaques Légères afin

d'augmenter la puissance de son coup final.

Difficulté: Plutôt facile.



Voici quelques retours sur certains des personnages de la demo jouable sur Ps5 de Granblue Fantasy Versus qui se trouve en ce moment sur le salon de Cygames pour le Granblue Fes :