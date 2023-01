Hello les Kids!!Ca fait super longtemps que je n'avais pas fait un article "mes achats" car je ne trouvais pas ça très pertinent.Mais j'avais envie de partager avec vous ma dernière trouvaille.J'ai me retro, les anciens jeux c'est un secret pour personne ici, alors voilà:Koudelka sur PS1.Jeu un peu publié mais qui avait un système de combat novateur.Et puis quelle claque graphique de la part de SNK.Pas le meilleur RPG de la machine, mais un ebelle entrée dans ma collection

posted the 01/17/2023 at 09:56 AM by gasmok2