Celui ci est plutôt «cringe» !!

Salut,Je viens de m’inscrire à Midjourney et j’ai droit à ~200 générations d’images (enfin plus autant maintenant).Je me suis amusé un petit peu cet après midi, mais là je suis un petit peu en manque d’inspi, du coup je me disais que peut-être la comu GameKyo serait plus inspiré, et pourrait certainement me proposer des thèmes originaux.Je vous propose jusqu’à 15 générations des thèmes que je trouverais les plus intéressant.Il vous suffit juste de mettre en commentaire ce que vous souhaiteriez que l’IA imagine.Ça n’est pas toujours très «accurate», mais c’est souvent surprenant !!Ex: imagine Samus Aran qui affronte le Master Chief dans un style photorealiste …Ou imagine Vladimir Putin sur le dos de Viserion dans l’espace affrontant un mégalodon Rex dans un style comics Todd McFarlan…Bref demander ce que vous voulez, soyez créatif mais soyer précis et très spécifique !!!Quelques une des générations que j’ai pu avoir, avec leur «prompt»:Prompt:Variation:Prompt:Variation:Prompt:Variations:Prompt:Variation: