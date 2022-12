Musique

Angelo Badalamenti, compositeur des BO de « Blue Velvet » et de « Twin Peaks », est mort

Le célèbre compositeur américain, qui a notamment collaboré aux films de David Lynch, est mort dimanche à l’âge de 85 ans.



Angelo Badalamenti, le célèbre compositeur de David Lynch, qui est passé de l’enseignement dans un collège de Brooklyn à la création de la musique envoûtante des films Blue Velvet, Twin Peaks et Mulholland Drive du cinéaste américain, est mort dimanche 11 décembre. Il avait 85 ans.

Angelo Badalamenti est mort de causes naturelles, entouré de sa famille, à son domicile de Lincoln Park, dans le New Jersey, a déclaré lundi 12 décembre sa nièce Frances Badalamenti au Hollywood Reporter.



Le compositeur de formation classique a également collaboré avec des chanteurs de pratiquement tous les genres au cours de sa longue carrière, de Nina Simone, Nancy Wilson, Shirley Bassey, Patti Austin, David Bowie, Paul McCartney, Marianne Faithfull, Liza Minnelli, Mel Tillis et Roberta Flack aux Pet Shop Boys, Anthrax, Dolores O’Riordan, Tim Booth et LL Cool J.



Badalamenti a composé les thèmes musicaux de Twin Peaks sur ABC, de Profiler sur NBC et de Inside the Actors Studio sur Bravo, et pour les Jeux d’été de 1992 à Barcelone, son Torch Theme lors de la cérémonie d’ouverture accompagnait la flèche d’un archer qui enflammait la vasque olympique.



« Je traduis leurs mots en musique »



Lorsque David Lynch a eu besoin d’un accompagnateur vocal pour l’actrice Isabella Rossellini pour Blue Velvet (1986), alors en tournage en Caroline du Nord, il s’est tourné vers Badalamenti, qui s’était forgé une réputation de coach de chanteurs.

Lynch a confié toute la musique de Blue Velvet à Badalamenti, qui a ensuite collaboré avec le cinéaste sur Twin Peaks – il a créé des thèmes pour plusieurs personnages du drame de Wild at Heart (1990), Twin Peaks : Fire Walk With Me (1992), Lost Highway (1997), The Straight Story (1999) et Mulholland Drive (2001).



« Je m’assois avec Angelo et je lui parle d’une scène, et il commence à jouer ces mots au piano », a déclaré David Lynch au New York Times en 2005 pour expliquer comment le duo faisait de la musique. « Les visuels de David sont très influencés par la musique, expliquait également au quotidien new-yorkais le compositeur. Le tempo de la musique l’aide à définir le tempo des acteurs, de leurs dialogues et de leur façon de bouger. Il s’asseyait à côté de moi au clavier et me décrivait ce qu’il pensait pendant que j’improvisais la partition. La quasi-totalité de Twin Peaks a été écrite sans que je voie une seule image, du moins dans le pilote. »



En 1990, Badalamenti a reçu un Grammy Award pour son thème évocateur de Twin Peaks et trois nominations aux Emmy Awards pour son travail sur la série. L’album de la bande originale de la série est devenu disque d’or dans vingt-cinq pays.



Badalamenti a également eu l’occasion d’exercer ses talents d’acteur dans une scène mémorable de Mulholland Drive, où il incarne un gangster très pointilleux sur son expresso.



Il a toujours dit être au service de la vision du réalisateur quand il devait aborder une partition.



« J’ai toujours une question majeure pour un réalisateur lorsque je compose une bande originale : que voulez-vous que votre public ressente ? Voulez-vous leur faire peur ? Se tortiller sur son siège ? Se sentir bien ? La façon dont ils répondent à cette question me donne des indications sur lesquelles travailler. Je traduis leurs mots en musique. »

Source : https://www.lemonde.fr/disparitions/article/2022/12/13/angelo-badalamenti-compositeur-des-bo-de-blue-velvet-et-de-twin-peaks-est-mort_6154141_3382.html