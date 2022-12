Jeux Vidéos

Voilà ça fait maintenant un bon petit mois que je joue à la Franchiseet que cela soitouj'adore les deux jeu.Et je dirais même que le second jeu améliore de loin le premier opus. EXTRAORDINAIRE ♥Ce que j'aime avec cette licence c'est son histoire son univers qui pour le coup et pour moi me semble frais, ça fait du bien de découvrir un peu de nouveauté au travers d'Horizon fictionnellement parlant.Ensuite les personnages sont tous haut en couleur et l'héroïnene me parait aucunement comme étant une Mary Sue on vois clairement ses failles, ses faiblesses, ses peurs, ses doutes elle en passe par des vertes et des pas mûres et c'est bon, pour une protagoniste à mettre à côté de Samus Aran.Enfin pour compléter ce petit billet d'humeur sur mon coup de cœur sur cette licence, j'adore les environnements la nature, l'eau surtout l'eau la claque enfin pour moi. Les effets de lumière aussi c'est beau et dans la zone du désert où se trouvais Las Vegas avec les petites tornades qui si bien prise peuvent te faire décoller avec ton Paraglider c'est beau beau aussi.Maintenant j'attendsmais surtout le troisième épisode avec impatience pour me replongerdans cette univers grandiose qui nom d'un Gueule d'Orage est excellent.etmerci 10/10