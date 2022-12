https://mobile.twitter.com/shinobi602/status/1599826570989838337 https://www.ign.com/articles/microsoft-raising-prices-new-first-party-games-xbox-series-70-2023-redfall-starfield - À partir de 2023, les jeux conçus pour la Xbox Series X|S, notamment Forza Motorsport, Redfall et Starfield, coûteront 69,99 USD au lancement. Bien que Xbox ait noté que les prix régionaux peuvent différer, il n'a pas encore donné de détails pour les autres pays. Perso j'osef ils seront dans le Gamepass day one. Pour les autres c'est pas cool.

posted the 12/05/2022 at 06:25 PM by lalisa