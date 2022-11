Points positifs

Points négatifs

Conclusion

- La bande originale de Bear McCreary divine et mémorable. Les thèmes musicaux des royaumes et personnages comme Atreus, les frères Huldra, Freya, Angrboda ou Faye sont emplies de douceur, de tristesse, de tons épique, de nostalgie ajoutant de l'âme et de l'identité aux personnages... jusqu'au thème principal qui se conclus par une note d'espoir.- Des décors, artefacts, reliques, armures et créatures mythiques qui rendent cet univers magnifique et bien plus attachant que le précédent opus, ajoutant de l'ampleur à cette saga nordique.- Artistiquement très beau, aucune chute de framerate.- Un bestiaire bien plus vaste et riche. Les boss sont ici plus varié et beaucoup moins scriptés.- Un système de combat plus profond, brutal et jouissif.- Des arènes de combat vraiment funs à exploiter avec de la verticalité et des objets environnementaux.- Les défis de Muspelheim amusants et qui vous demandent d'exploiter le système de combats au maximum.- Une très bonne durée de vie et des annexes majoritairement funs et satisfaisants surtout à Alfheim, Midgard, Muspelheim et Vanaheim (hors de sa jungle).- La mise en scène, le plan séquence et le jeu des acteurs toujours dans le juste. Sans oublié Mimir et ses histoires durant le voyage pour approfondir le lore de cette mythologie.- Des groupes de personnages bien plus varié et attachant. Avec des relations très touchantes et marquantes. Brock et Sindri sont maintenant parmi les meilleurs personnages de la franchise.- Des easter eggs qui font très plaisir pour !- Une conclusion épique de l'épopée de Kratos et Atreus au cœur des neufs royaumes !- Un jeu qui vous fait confiance dans la lecture de l'histoire, des combats et des personnages à travers de simple regards ou langages corporelles...- ... mais pas dans la résolution de puzzles simples avec des personnages qui vous soufflent la solution à la moindre hésitation sur les 15 premières heures durant la quête principale.- Un level-design dans l'exploration qui satisfera les casuals ne voulant pas trop réfléchir mais qui risque de frustrer les joueurs un peu expérimentés.- Des menus beaucoup, beaucoup trop chargés et pas intuitifs.- Les coffres des Nornes par centaines ET du loot excessif. Un conseil, activez la collecte automatique du loot.- N'étant plus une licence très arcade comme la première trilogie, les mécanismes qui sont comme par hasard placés dans chaque royaumes juste pour vous et vos armes, peuvent casser notre suspension d'incrédulité et l'immersion.- Quelques longueurs notamment dans la jungle de Vanaheim et dans un certain endroit de Jötunheim. Contrairement à Niflheim que j'aurais voulu explorer d'avantage.Une histoire épique et fantastique aux allures de films d'aventure qui ont bercés notre enfance, toutefois avec des thèmes matures qui parleront aux adolescents et encore d'avantages aux parents.God of War Ragnarok frappe juste, autant dans sa narration que dans ses combats, réussissant ses antagonistes et ses héros.En espérant que la prochaine saga renouvelle sa formule cette fois au niveau des puzzles et de l'exploration et que Santa Monica devrait emprunter à Elden Ring si il se dirige encore d'avantage vers le RPG ou à Breath Of the Wild si le studio continue dans la direction du jeu d'aventure seemless.Les artefacts, reliques et armes de la série sont géniaux et amusants à exploiter, il serait vraiment dommage de se contenter de les utiliser dans des couloirs prévu spécifiquement pour vous, même dans les jungles les plus hostiles de Vanaheim.Malgré tout, God Of War Ragnarok conclus pour moi cette saga nordique avec brio avec une narration et une mise en scène dont certains devraient vraiment s’inspirer. L'un des meilleurs système de combats de mêlée action du jeu vidéo à mes yeux avec des bases pouvant être poussé encore plus loin tant les bases sont solides.Impatient de voir ou nous fera voyagé cette licence par la suite. L'univers des divinités Mayas, le Panthéon Égyptien, la Mythologie Shintoïste, les terres Celtes...