Nintendo

CA : +5.2% soit 656.97 milliards de ¥ (4.48 milliards de $)Profit opérationnel : +0.2% soit 220.39 milliards de ¥ (1.50 milliards de $)+ 3.25m (LTD 114.33m)dont : 85.67m Base + 19.32m Lite + 9.34m OLEDdont : 44.59m US + 26.96m JP + 42.78 UE & autresEstimation sur l'année fiscale : 19m (au lieu de 21m)+ 54.00m (LTD 917.59m)dont 51% des ventes en digitalRatio : 8.03 (+0.26)Mario Kart 8 - 48.41m (+1.59m)Animal Crossing NH - 40.17m (+790.000)SSB ultimate - 29.53m (+710.000)Zelda BOTW - 27.79m (+650.000)Pokemon EB - 25.37m (+870.000)Mario Odyssey - 24.40m (+470.000)Super Mario Party - 18.35m (+290.000)Pokemon BD/SP - 14.92m (+130.000)Ring Fit Adventure - 14.87m (+330.000)Pokemon Let's Go - 14.81m (+150.000)Pokemon Legends: Arceus - 13.91m (+1.27m Q1+Q2)Mario Party Superstars - 8.07m (+1.19m Q1+Q2)Splatoon 3 - 7.90m (Nouveau)Nintendo Switch Sports - 6.15m (+1.31m)Kirby et le monde oublié - 5.27 (+740.000m)Mario Strikers: Battle League - 2.17m (+260.000m)Xenoblade Chronicles 3 - 1.72m (Nouveau)