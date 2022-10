Tous ceux d’entre nous qui ont joué au chef-d’œuvre de Capcom en 2005, se souviennent du chien dans le piège à ours que nous sauvons et qui nous rembourse plus tard en nous aidant dans un combat de boss inoubliable (contre le El Gigante).Des fans ont même sorti une théorie comme quoi ce chien était le même chien que le jeu Haunting Ground, le berger allemand blanc Howie qui était un fidèle compagnon de Fiona.Pour la petite parenthèse sur le jeu Haunting Ground, Haunting Ground est un autre Survival-Horror de Capcom, qui a malheureusement connu un terrible bide a l'époque mais c'est aujourd'hui que le jeu cartonne comme jamais, comme avec un retour fracassant sur Twitch, ce plaçant parfois dans le TOP 20 des jeux les plus visionné de la plate-forme (en effet, il y a la guerre des SpeedRun World Record sur le jeu en ce moment).Malheureusement dans le Remake de Resident Evil 4 les choses ne s’annoncent pas très bien pour notre ami à quatre pattes, car il est déjà mort lorsque Leon le trouve dans le piège à ours, ce qui signifie que nous devrons probablement affronter le El Gigante tout seul.Plusieurs joueurs ont déclaré une minute de silence pour le chien (pas de caresse comme les autres jeux donc) et une vidéo sur Twitter est carrément rester en tendances avec 4,4 millions de vues.Certains fans pensent en tout cas que le changement convient a ce Resident Evil 4 plus sombre et moins "cool" que la version originale. On espère surtout que c'est de l'humour et qu'on ne va pas partir dans la pétition ridicule comme a chaque fois...