J'avais peur a la base que l'on perde l'ambiance du jeu original et après avoir vu la séquence culte du village remis au goût du jour je suis vraiment rassuré !Même si je fais parti des personnes a la base qui trouvent que Resident Evil 4 de base n'a pas forcément besoin d'un remake car il a bien vieilli, j'avoue que cette nouvelle version a l'air d'embellir l'original tout en restant très fidèle, c'est magnifique. Et puis il y'a petit coté "Resident Evil 3.5" je trouve plutôt sympathique !Grosse hype.

posted the 10/20/2022 at 10:28 PM by lightside