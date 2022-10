Eh ben voila la saison est terminée , j'ai beaucoup aimé certains passage notamment sur la bataille et la création du Mordor. Pas ouf l'intrigue sur les pied velu mais la conclusion amène un futur intéressant.La S1 est bien dans son ensemble elle pose les bases pour la suite. Et je pense d'ailleurs que c'étais initialement prévu sur 5 saisons si je dis pas de bêtise.J'ai plutôt bien kiffer, les révélation et la conclusion du dernier épisode amènera une saison 2 très intéressante.Et sinon l'ost est magnifique !