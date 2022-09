Les dates de pré téléchargement et d'embargo sur les test du dernier opus de la série God of War, God of War Ragnarok, ont été révélées.Selon le PlayStation Store, le pré téléchargement de God of War Ragnarok est prévu pour le 2 novembre 2022, et l'embargo sur les critiques du jeu devrait prendre fin le même jour, c'est-à-dire une semaine avant son lancement, le 9 novembre 2022.