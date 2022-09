Bonjour Gamekyo J'arrive après la guerre je crois mais avez vous réussi à récupérer le collector de Xenoblade Chronicles 3 ? Même question concernant les futures précommandes de Fire Emblem Engage, Octopath... Ca devient compliqué de choper des collectors alors aidons nous entre nous qui sommes de vrais joueurs et pas des opportunistes de merde en signalant les disponibilités. Les PS5 bon on fini toujours par en avoir mais les collectors en édition très limitée c'est autre chose è_é

posted the 09/21/2022 at 09:43 AM by gaeon