Bonjour/Bonsoir Gamekyo voici quelques réflexions concernant le relativement décevant Nintendo Direct d’hier. Vu la tronche du pavé, n’hésitez pas à lire et commenter uniquement les points les plus croustillants à vos yeux.



1 Les attentes étaient hautes



D’où la déception globalement constatée ci et là (et que je partage), le dernier vrai Nintendo direct remonte tout de même à Février et avait été impactant par ses annonces. Pour rappel : Fire Emblem Warriors 3 hopes, nouveau Mario Strikers, Switch Sports, Splatoon 3, Live a Live, une blinde de circuits pour Mario Kart 8 et Xenoblade 3



Le dernier lui à réservé de belles annonces mais globalement moins fortes et surtout très anticipées genre Fire Emblem. Le seul jeu assez inattendu étant pour moi Pikmin 4, seulement dommage ils se sont quasiment contenté d’un logo.



2 Concernant Fire Emblem Engage



C’est l’annonce la plus satisfaisante de ce Direct car il donne tout : Des éléments scénaristiques, de gameplay, un titre et une date de sortie proche.

In fine ce qui aura le plus gâché la fête c’est que son concept avait fuité ce qui a nivelé par le bas la surprise. A titre personnel ce jeu me plaît beaucoup car il à l’air de remettre l’emphase sur les affrontements plutôt que l’aspect social. Il me semble complémentaire à Three Houses. Faire revenir d’anciens combattants de la série plaira à quelques puristes, aux amateurs du jeu mobile mais aussi à des mecs comme moi qui connaissent peu l’avant Fire Emblem Awakening sur 3DS, ils pourront les (re)découvrir dans un jeu moderne HD et même les fusionner avec les personnages propres à cet opus.

L’intérêt hors jeu est à mon sens de familiariser les joueurs avec les personnages historiques de la série en vue de futurs remakes.



Car oui contrairement aux idioties que j’ai pu lire il n’y a pas ABSOLUMENT pas d’overdose de Fire Emblem. Three Houses est le seul et unique Fire Emblem d’une console qui aura bientôt 6 ans. Warriors et Three Hopes sont des spin offs aux antipodes du gameplay tactical de la série. En fait la seule overdose qui peut exister provient des fans de Smash Bros toujours inconsciemment traumatisé par les nombreux newcomers issues de FE



3 Concernant l’avalanche de J-RPG



Un point qui aurait pu également s’appeler Square-Enix en roue libre ! On sent que le succès d’Octopath Travelers et de la Switch à développé l’appétit de Square-Enix. Après les sorties 2022 : Triangle Strategy, Voice of Cards et Live a Live nous retrouverons donc Voice of Cards 2, Diofield Chronicles, un portage de Various Daylife, un jeu Romancing Saga, les Front Missions, Tactics Ogre Reborn, Harvestella, FF VII Crisis Core Reunion, Dragon Quest Treasures et dans un futur proche un 3ème Theathrythm, Octopath Travelers 2, Dragon Quest III. Tout ça alors que la Switch vient d’accueillir un J-RPG exclusif conséquent (Xenoblade 3) et va en accueillir 2 autres bientôt (Pokemon et FE Engage)

Bref je reproche clairement à Square-Enix d’inonder le marché bêtement. Leurs jeux risque de se bouffer entre eux et ne pourra surnager que les plus sexy, genre Harvestella, Octopath 2, FF7 Crisis Core et Thearthrythm car c’est avant tout un jeu de rythme.



C’est bien dommage car les jeux moins populaires auraient pu avoir un petit succès dans un contexte normal. Là, au mieux, ils seront achetés en promotion par les plus nostalgiques qui ont connus ces jeux « à l’époque ».



Le pire étant qu’il n’y a pas que Square Enix dans la vie, on a donc des Atelier Ryza 3, Tales of, Persona, Sea of Stars et j’en passe qui aimeraient se faire une place.



Tout le monde a aussi logiquement relevé une concentration anormale de jeux « de ferme »/simulation de vie ce qui prête à sourire (ou rager). Je pense qu’on doit imputer cette tendance au succès d’Animal Crossing, Stardew valley et Sakuna of Rice and Ruin. Je n’y vois rien de vraiment emmerdant, la Switch à globalement des jeux plus pacifistes, c’est un de ses charmes (il suffit de comment Splatoon édulcore un TPS en ligne). Avec il y a un public plus jeune et féminin qui n’aime pas tant que ça que 90% de leurs jeux consistent à tuer ce qui bouge (voir le state of play)



A noter que cette masse de RPG en tout genres n’enlève quasiment rien à la qualité et à la diversité des genres de jeux à venir. Ca me semble important de le rappeler, sans aller fouiner dans les méandres du Nintendo Eshop il y a aussi du Shoot them up’ (Radiant Silvergun), du survival horror (Project Zero Lunar), du plateformer (Kirby, Illusion Island), de la gestion (Factorio, Pikmin 4), de l’aventure (Zelda), des mises à jours pour Mario Kart 8, Switch Sports et Splatoon 3, des jeux N64 cultes et même du visual novel…



4 Master Detective Archives : Rain Code



Transition toute trouvée pour aborder rapidement ce jeu qui me semble remarquable. Il garde l’esprit et la direction artistique de Danganronpa mais visiblement avec plus d’exploration et de gameplay, le tout avec de la traduction française. Il me semble bien dommage de voir plus d’ambition déployée dans un jeu neuf et tout de même assez « niche » comparé à ce que pouvait être Professeur Layton et Ace Attorney. Level-5 est visiblement en difficulté mais Capcom n’a pas d’excuses, faudrait songer à se réveiller messieurs dames.



5 Un début de lassitude envers la Switch ?



C’est ce que préfigure les réactions à ce Direct. Elles sont plutôt logiques car elles proviennent principalement de mecs velus qui connaissent et/ou possèdent la Switch since 2017 (la classe). C’est néanmoins plutôt illusoire de mon point de vue. Pourquoi ? Parce que le grand public est toujours là et qu’un gros trailer de Zelda, un nouveau Mario ambitieux pour accompagner le futur film ou simplement Metroid Prime 4 auraient pu raviver la flamme des plus tristes d’entre nous. Il faut aussi voir que les jeux Nintendo ne sont pas ceux qui créé le plus de vagues par l’image. C’est bien manette en main qu’ils révèlent leur potentiel ou non. Il suffit de voir le récent duel Mario Strikers / Switch Sports, ce dernier générait bien moins d’enthousiasme et c’est pourtant lui qui a in fine les faveurs du public. Autre exemple le record japonais de Splatoon 3 pourtant visuellement identique à ses prédécesseurs.



La suite au prochain épisode xD