Salut tout le monde. Petit sujet du jour parce que je m’interroge. J’ai refais FF XII récemment et même platiné et je m’interroge sur le pourquoi cet épisode est si critiqué et mal aimé parce que perso moi je le kiff ce FF. certes il a des défaut et y’aurait quelques retouches à faire sur certains points mais dans l’ensemble je me suis vraiment éclaté. D’ailleurs ça me manque un peu de ne plus y toucher. Je trouve ce système de Gambit tellement fabuleux. Qu’est-ce qui vous dérange dans ce FF ? L’argument du gameplay revient souvent mais moi je trouve justement que c’est sa force. Que de bons souvenirs en ce qui me concerne