En vrai y a tellement de field zone avec des musiques d'ambiance stylées, mais c'est celle que j'ai le plus en tête en général et ça m'arrive de la siffler zbi.Toujours chaud bouillant quand le thème se lance.Obligé de caler deux thème minimum de la princesse manami kiyota. un simple thème de grotte mais elle en fait un truc hyper angélique (comme d’hab)Le genre de thème qui te fait traîner et faire des allers et retours dans le donjon juste pour l'ambiance.Les frissons qui se pointent instantanément quand les chants pop à 1:50tu le sens le xenogears ? le bonheur cette piste. encore madame kiyota.Difficile de faire un choix, mais bon, j'ai mis celles qui me restaient le plus en tête. Et vous ça donne quoi au niveau de vos pistes favorites ?